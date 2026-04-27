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Negociação entre AMM e Copasa garante antecipação de até R$ 350 milhões para municípios

Data da Publicação:

27/04/2026

Belo Horioznte, MG – Em sua primeira negociação à frente da Associação Mineira de Municípios (AMM), o presidente da entidade e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, avançou na construção de um acordo com as prefeituras sobre o modelo de desestatização da Copasa. A proposta, articulada com a presidente da companhia, Marília Carvalho de Mello, assegura aos municípios mineiros a possibilidade de antecipação de recursos do repasse tarifário depositado no Fundo Municipal de Saneamento, regulamentado pela ARSAE.

Dependendo da adesão das prefeituras, o valor pode ultrapassar R$ 350 milhões. Além disso, os municípios poderão optar pelo adiamento do início da operação e da cobrança das tarifas de esgotamento sanitário para 2029, com escalonamento dos investimentos conforme o Novo Marco do Saneamento.

  • Antecipação de recursos

Os municípios que substituírem os contratos atuais por contratos de concessão com a Copasa poderão antecipar os valores do Fundo Municipal de Saneamento referentes ao período de setembro de 2026 a dezembro de 2028, ou seja, até o fim do atual mandato dos prefeitos.

O pagamento será realizado em duas parcelas:

  • Outubro de 2026
  • Março de 2027

Atualmente, esses repasses estão limitados a até 4% da receita líquida mensal.

  • Impacto para os usuários

Além do reforço financeiro aos municípios, a negociação traz impacto direto para a população. As tarifas de esgotamento sanitário poderão ser adiadas para 2029, acompanhando o início da operação e o cronograma de investimentos da companhia nas cidades onde a Copasa já atua no abastecimento de água e passará a operar também o esgoto.

┃ A privatização da Copasa não está em discussão. Já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Diante disso, a prioridade da AMM é garantir que os municípios participem desse processo, evitando descontinuidade dos serviços e assegurando tarifas justas para a população, afirmou Lucas Vieira.

  • Apoio técnico e adesão dos municípios

A proposta foi apresentada em assembleia realizada na sede da Associação Médica de Minas Gerais, no dia 23 de abril, e prevê a criação de uma mesa de atendimento exclusiva da Copasa dentro da AMM.

O suporte contará com:

  • Técnicos da Copasa
  • Equipes técnicas e jurídicas da AMM

Até o dia 17 de abril, pelo menos 265 municípios já haviam iniciado tratativas e recebido a minuta do contrato padrão.

  • Novo modelo contratual

O modelo proposto estabelece:

  • Ampliação do prazo de concessão até 2073
  • Metas alinhadas ao Novo Marco Regulatório
  • Universalização progressiva dos serviços
  • Maior previsibilidade regulatória

Proteção aos municípios

A mediação da AMM é considerada essencial para proteger municípios menores e deficitários.

Atualmente:

  • A Copasa possui contratos com 636 prefeituras

309 com água e esgoto
327 apenas com água

  • 380 municípios contam com tarifas subsidiadas

331 atendidos pela Copasa
49 pela Copanor

Decisão estratégica

A AMM reforça que seguirá ao lado das prefeituras na decisão entre aditar contratos existentes ou aderir ao modelo de concessão.

O objetivo é garantir a melhor escolha para os municípios e viabilizar a universalização do acesso à água e ao esgotamento sanitário até 2033.

Foto: Divulgação

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