Poços de Caldas, MG – A Caldense recebeu na manhã deste sábado no CT Ninho dos Periquitos, o Esporte Clube Villa Real, de Machado (MG), no primeiro jogo-treino preparatório visando o Campeonato Mineiro Módulo II 2026 e foi superada por 2 a 1.
A partida contou com dois tempos de 45 minutos e foi aberta ao público, mais de 100 torcedores compareceram para prestigiar. O técnico Wellington Simião mandou a campo dois times distintos, um em cada tempo, para testar diferentes alternativas. O Villa Real, por sua vez, utilizou a partida para se manter em ritmo de jogo, já que disputa o Campeonato Mineiro Sub-20 e não teve compromisso pela competição neste final de semana.
A Veterana começou mais presente no campo ofensivo. A primeira grande chance foi em uma finalização de fora da área de Théo ao 20 minutos. O goleiro Jefferson espalmou e Jadson Félix mandou uma bomba, que passou à esquerda do gol. Quatro minutos depois, Bruno Ghiraldi chegou à linha de fundo e cruzou na medida, Gabriel Cardoso testou por cima da meta.
Na marca de 40 minutos, o Villa Real trocou toda a equipe. Logo após, em jogada pela direita de Israel, na tentativa do driblar Julian, a arbitragem marcou pênalti. Os jogadores alviverdes reclamaram de impedimento no lance. Mateus Baú cobrou e abriu o marcador.
No segundo tempo, aos 13 minutos, jogada de linha de fundo dos visitantes, Michael apareceu no segundo pau para ampliar. O time alviverde pressionou durante toda a segunda etapa. Na marca de 24 minutos, Lukayan encontrou um passe na entrada da área para Marcos Pará, que girou, bateu e diminuiu para a Veterana. Placar final: Caldense 1 x 2 Villa Real.
O próximo jogo-treino alviverde será quarta-feira, dia 29 de abril, contra o Independente de Limeira às 16h em Limeira (SP).
Ficha técnica
CALDENSE 1-2 VILLA REAL
Jogo-treino. Local: Poços de Caldas (MG), CT Ninho dos Periquitos. Sábado 10h.
Juiz: Valter Lopes Ribeiro (Rincon) (LPF).
Assistentes: Anderson Pires de Paula (Xuxa) (LPF) e Paulo Borges (LPF). Cartão amarelo: Julian 40′ 1° tempo.
Cartão vermelho: Mateus Baú 36′ 2°.
Gols: Mateus Baú (pênalti) 41′ 1°; Michael 13′, Marcos Pará 24′ 2°.
Caldense (1° tempo): Maidana; Jadson Félix, Gustavo Chedid, Julian, Bruno Ghiraldi; Kawan, Théo, Jé; João Antônio, Gabriel Cardoso, Bernardo Cal. Caldense (2° tempo): Matheus Pires; Léo Xavier, Léo Ferreira, Kadu (Luciano Pereira 35′ 2°), João Ourinhos (Vitor Luiz 30′ 2°); Lukayan, Kauan Vinícius, Johnes Jararaca; Luizinho Moreira, Marcos Pará, Willian WL. Técnico: Wellington Simião.
Villa (1° tempo): Jefferson; Michael, Rogério, Heitor, Italo, Arthur; Eduardo, Fabrício, Nicolas; Guilherme, Kleber.
Villa (2° tempo): Wylliam (Alysson); Mateus Baú, Diogo, Nelson, Pedro; Kauã, Alexandre, Israel, Vitor; Kevin, Jhonata. Técnico: Gabriel Tupi.
TEXTO RENAN MUNIZ / CALDENSE – FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA