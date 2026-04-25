20:54 - Sábado, 25 de Abril de 2026

-

Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-caldense-realiza-primeiro-jogo-treino-da-pre-temporada-e-perder-par-ao-villa-real-por-2x1-25-04-26

Caldense realiza primeiro jogo-treino da pré-temporada, e perde para o Villa Real por 2×1

Data da Publicação:

25/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Caldense recebeu na manhã deste sábado no CT Ninho dos Periquitos, o Esporte Clube Villa Real, de Machado (MG), no primeiro jogo-treino preparatório visando o Campeonato Mineiro Módulo II 2026 e foi superada por 2 a 1.

A partida contou com dois tempos de 45 minutos e foi aberta ao público, mais de 100 torcedores compareceram para prestigiar. O técnico Wellington Simião mandou a campo dois times distintos, um em cada tempo, para testar diferentes alternativas. O Villa Real, por sua vez, utilizou a partida para se manter em ritmo de jogo, já que disputa o Campeonato Mineiro Sub-20 e não teve compromisso pela competição neste final de semana.

A Veterana começou mais presente no campo ofensivo. A primeira grande chance foi em uma finalização de fora da área de Théo ao 20 minutos. O goleiro Jefferson espalmou e Jadson Félix mandou uma bomba, que passou à esquerda do gol. Quatro minutos depois, Bruno Ghiraldi chegou à linha de fundo e cruzou na medida, Gabriel Cardoso testou por cima da meta.

Na marca de 40 minutos, o Villa Real trocou toda a equipe. Logo após, em jogada pela direita de Israel, na tentativa do driblar Julian, a arbitragem marcou pênalti. Os jogadores alviverdes reclamaram de impedimento no lance. Mateus Baú cobrou e abriu o marcador.

No segundo tempo, aos 13 minutos, jogada de linha de fundo dos visitantes, Michael apareceu no segundo pau para ampliar. O time alviverde pressionou durante toda a segunda etapa. Na marca de 24 minutos, Lukayan encontrou um passe na entrada da área para Marcos Pará, que girou, bateu e diminuiu para a Veterana. Placar final: Caldense 1 x 2 Villa Real.

O próximo jogo-treino alviverde será quarta-feira, dia 29 de abril, contra o Independente de Limeira às 16h em Limeira (SP).

Ficha técnica
CALDENSE 1-2 VILLA REAL
Jogo-treino. Local: Poços de Caldas (MG), CT Ninho dos Periquitos. Sábado 10h.
Juiz: Valter Lopes Ribeiro (Rincon) (LPF).
Assistentes: Anderson Pires de Paula (Xuxa) (LPF) e Paulo Borges (LPF). Cartão amarelo: Julian 40′ 1° tempo.
Cartão vermelho: Mateus Baú 36′ 2°.
Gols: Mateus Baú (pênalti) 41′ 1°; Michael 13′, Marcos Pará 24′ 2°.
Caldense (1° tempo): Maidana; Jadson Félix, Gustavo Chedid, Julian, Bruno Ghiraldi; Kawan, Théo, Jé; João Antônio, Gabriel Cardoso, Bernardo Cal. Caldense (2° tempo): Matheus Pires; Léo Xavier, Léo Ferreira, Kadu (Luciano Pereira 35′ 2°), João Ourinhos (Vitor Luiz 30′ 2°); Lukayan, Kauan Vinícius, Johnes Jararaca; Luizinho Moreira, Marcos Pará, Willian WL. Técnico: Wellington Simião.
Villa (1° tempo): Jefferson; Michael, Rogério, Heitor, Italo, Arthur; Eduardo, Fabrício, Nicolas; Guilherme, Kleber.
Villa (2° tempo): Wylliam (Alysson); Mateus Baú, Diogo, Nelson, Pedro; Kauã, Alexandre, Israel, Vitor; Kevin, Jhonata. Técnico: Gabriel Tupi.

 

TEXTO RENAN MUNIZ /  CALDENSE – FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA

foto-projeto-atletismo-25-04-2026

foto-caldense-jogo-25-04-2026

foto-ciclistas-prova-25-04-2026

foto-olimpiada-trabalhadores-25-04-2026

foto-campeonato-lutas-25-04-2026

foto-artes-marciais-25-04-2026

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco