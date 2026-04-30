Guarda Civil Municipal de Poços é destaque em curso nacional sobre liderança feminina na segurança pública

Poços de Caldas, MG – A Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas teve sua atuação reconhecida em âmbito nacional com a participação da GCM Inez no **2º Curso Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro**. A agente foi a única representante das Guardas Municipais de Minas Gerais selecionada para a capacitação.

O curso reúne profissionais de segurança pública de diversas regiões do país e tem como objetivo fortalecer a olvimento de competências em liderança, tomada de decisão e gestão em contextos operacionais e institucionais.

A participação da GCM Inez evidencia o avanço da representatividade feminina nas forças de segurança, especialmente no âmbito das Guardas Municipais, historicamente marcadas pela predominância masculina. Sua seleção reforça não apenas sua trajetória profissional, mas também o reconhecimento de seu trabalho na proteção e defesa das mulheres, com destaque para sua atuação na Patrulha Guardiã Maria da Penha.

Durante a capacitação, foram abordados temas como liderança estratégica, enfrentamento à violência de gênero, políticas públicas de segurança e integração entre instituições, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento de redes de apoio entre mulheres da segurança pública.

Para Inez, a experiência representa um marco em sua trajetória: “Estar entre mulheres que lideram e fazem a diferença na segurança pública do nosso país é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Levo esse aprendizado para minha atuação diária, com ainda mais compromisso e responsabilidade.”

A conquista projeta positivamente a atuação das Guardas Municipais de Minas Gerais no cenário nacional, evidenciando a importância da qualificação contínua e da valorização profissional.

Sobre o curso

O Curso Mulheres na Liderança por um Brasil Mais Seguro é uma iniciativa voltada à capacitação de mulheres das forças de segurança, com foco no fortalecimento da liderança feminina e na promoção de uma segurança pública mais inclusiva e eficiente.