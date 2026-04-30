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Foto: PMPC/Divulgação

Prefeitura de Poços amplia concurso da Guarda Civil Municipal para 100 vagas

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas ampliou de 60 para 100 o número de vagas no concurso da Guarda Civil Municipal. A atualização garante o avanço do certame dentro do cronograma normal, com início do curso de formação marcado para o dia 29 de junho.
O concurso, realizado após 25 anos sem seleção para a corporação, segue atualmente na fase de exames médicos. Na sequência, os candidatos considerados aptos avançam para o curso de formação, etapa obrigatória antes da atuação nas ruas.
A ampliação das vagas foi possível após reestruturação orçamentária da administração municipal, permitindo o reforço do efetivo.
A prova objetiva foi aplicada em outubro de 2025, e o cronograma segue normalmente conforme previsto em edital.
A função exige aptidão física e tem jornada em regime de 12 por 36. A remuneração inicial é de R$ 2.094,75, com benefícios como vale-alimentação e adicional de risco.
O prefeito Paulo Ney destacou o compromisso da administração com a segurança pública. “A Prefeitura está trabalhando para fazer de Poços de Caldas uma cidade cada vez mais segura. Nossa expectativa é que, até o final do ano, já tenhamos o aumento do efetivo da Guarda Civil nas ruas”, afirmou.
Com a ampliação, Poços de Caldas avança no fortalecimento da Guarda Civil, ampliando o efetivo e garantindo melhores condições de atuação após 25 anos sem concurso.

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