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Colisão contra poste deixa duas pessoas feridas e provoca falta de energia em Poços de Caldas

Data da Publicação:

04/05/2026

Poços de Caldas, MG – Um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado, 2,k, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na cidade. A ocorrência foi atendida por uma viatura de salvamento da 1ª Companhia Independente, que se deslocava para outra situação quando se deparou com um veículo que havia acabado de colidir contra um poste.
No local, os militares prestaram os primeiros atendimentos a três vítimas. Uma criança apresentava dores abdominais e uma mulher tinha suspeita de fratura no punho direito. Já o condutor do veículo não sofreu ferimentos.
Após avaliação e estabilização, a criança e a mulher foram encaminhadas pela equipe de resgate para atendimento médico.
Devido ao impacto, o poste foi atingido e houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros da cidade, que ficaram sem luz por cerca de quatro horas.
Equipes do Departamento Municipal de Energia de Poços de Caldas (DME) e da Polícia Militar também estiveram no local, atuando na segurança da área e no restabelecimento dos serviços.

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