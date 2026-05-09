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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

09/05/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 9 de maio, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 69%.       Minas Gerais: O sábado (9/5) deve ser de céu parcialmente nublado. com possibilidade de chuvas isoladas, nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, e céu parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões de Minas Gerais, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.  A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 12° C e a máxima de 33° C. 

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