O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 9 de maio, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 69%.

Minas Gerais:

O sábado (9/5) deve ser de céu parcialmente nublado. com possibilidade de chuvas isoladas, nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, e céu parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões de Minas Gerais, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 12° C e a máxima de 33° C.