Ano novo é sempre uma época para refletir e esperar mudanças. De preferência melhores dias. Este ano além do ano novo ainda temos um governo novo. O que renova ainda mais as esperanças de que tenhamos dias melhores.

Mas por mais otimista que podemos ser, o novo governo é muito conhecido e formado por velhos políticos. E o que é pior, políticos que possuem ficha ao contrário de curriculum. Então ver novos ares com essa turma velha fica muito complicado.

E as primeiras medidas do governo já são desanimadoras. Veja a quantidade de ministérios criados para abrigar aliados. Mais ministérios, mais gastos e mais chances de volta de problemas antigos. A administração pública que já é gigantesca precisa de pessoas dinâmicas e não de apadrinhados.

Mas como é preciso dar um crédito sempre, estamos dando a oportunidade de nos convencer que teremos mudanças importantes e que lições foram aprendidas com o passado. E que venha um feliz ano novo.