O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu ontem (3) o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pasta que no governo anterior estava sob a responsabilidade do Ministério da Economia.

“O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego e pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços”, disse Alckmin, acrescentando que o sucesso do setor produtivo brasileiro exige a simplificação das regras do sistema tributário de forma a favorecer a competitividade nacional. “O fortalecimento da nossa indústria passa, invariavelmente, pela redução do custo Brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país. Nesse contexto, a reforma tributária é fundamental”, disse ele sem seu discurso.

O discurso foi bom, só resta agora colocá-lo em prática. O que sempre na política não quer dizer que será realizado. Mas ele não tinha obrigação de prometer, mas já que fez, poderá e deverá ser cobrado posteriormente. Que venha a reforma.