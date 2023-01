Os pequenos negócios no Brasil dão uma enorme contribuição para a geração de empregos no país. Nos últimos anos isto tem se consolidado mesmo com a pandemia entrando na vida econômica da nação de forma arrasadora.

Estudo realizado pelo Sebrae a partir de dados disponibilizados pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta que as micro e pequenas empresas (MPE) foram responsáveis, em novembro de 2022, por 93,5% dos empregos formais gerados no país. Isto mesmo quase a totalidade.

Segundo o levantamento, foram criados 135 mil postos de trabalho no mesmo período. Desse universo, 126 mil vagas estavam entre os pequenos negócios, o que corresponde a 93,5% das novas vagas.

A pergunta que sempre fazemos aqui é: os pequenos negócios têm apoio do governo como os grandes? A resposta é não, mesmo sendo um grande gerador de empregos. E não foi diferente nos anos que a esquerda já comandou o país.

Estamos iniciando uma nova fase de administração esquerdista e esperamos que isto mude. Já passou da hora do pequeno negócio ser olhado com outros olhos.