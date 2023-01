“Ronaldão nunca passou por uma reforma tão grande com a de agora”, diz secretário

Poços de Caldas, MG – O Mantiqueira traz nesta edição impressa uma entrevista com o Secretário de Esportes Fernando Henrique dos Santos, Pelezinho. Ele fala sobre os eventos esportivos da temporada, sobre a origem de seu apelido em referência ao Rei do Futebol e do estádio Ronaldão. O local vai receber os jogos da Caldense no Campeonato Mineiro e o secretário destaca tudo que está sendo feito.

Mantiqueira – A temporada 2023 promete ser recheada de eventos. O que podemos esperar do esporte em Poços de Caldas este ano?

Fernando Henrique dos Santos (Pelezinho) – Poços é uma cidade de grande desenvolvimento e no esporte não é diferente. A temporada 2022 terminou dia 31 com a Corrida de Sem Silvestre, que novamente foi um grande sucesso e vamos iniciar o ano com grandes eventos. No próximo dia 22 Poços será a primeira cidade no Brasil a receber o Campeonato Sul-Americano de Cross Country, um grande evento que trará para a cidade competidores de vários países. Alguns atletas amadores da cidade vão participar deste evento, foi uma forma que encontramos para incentivar estes atletas que praticam aqui esta modalidade, um esporte que no Brasil ainda não é tão promovido, mas é um grande sucesso em países como nos Estados Unidos. Nossa estrutura física oferece esta oportunidade e dá todas as condições que este evento precisa e estamos muito animados nesta abertura de temporada.

Mantiqueira – Volta ao Cristo e Corrida da Comarca. Como estão sendo os preparativos?

Pelezinho – Estamos começando o ano com três grandes eventos. No dia 22 o Sul-Americano, dia 29 a Volta ao Cristo, uma prova que dispensa comentários já que é um sucesso nacional e internacional e 5 de fevereiro vem a Corrida da Comarca que vale também como etapa da Média Paulista. A gente começa o ano a mil por hora com grandes eventos e todos foram muito bem preparados.

Mantiqueira – Vamos tocar no assunto Ronaldão. Como estão os trabalhos no local que vai receber os jogos da Caldense no Campeonato Mineiro?

Pelezinho – Não conseguimos realizar a troca do gramado que era esperada por todos, mas volto a dizer que este gramado que está no estádio desde 1979 nos surpreendeu. Depois de um evento sensacional, que foram os shows do Festival Poços 150 anos, onde uma grande quantidade de pessoas passou pelo local, a recuperação da grama foi impressionante. A gente acreditava que a grama não aguentaria, mas ela nos surpreendeu. Quem for ao estádio hoje verá uma grama bem melhor daquela que estava antes dos shows, já que montamos uma força tarefa para recuperar aquele gramado, um trabalho feito por pessoas que entendem o que estão fazendo. Quero aproveitar para agradecer o pessoal dos Serviços Públicos, o secretário Celso, o Anderson, Marcos Sales e o Miguel, pessoas que estão fazendo um trabalho fantástico junto com todos de sua equipe. Fizemos uma cobertura, retiramos as pragas e o gramado hoje parece que foi trocado, mas ele é aquele mesmo que todo mundo criticava. Trouxemos um agrônomo da Yoorin, empresa da qual também agradeço pela parceria e ele avaliou a grama, viu o que precisava ser feito e tudo está sendo seguido à risca. Será um gramado que vai atender as exigências da Federação, estará em condições bem melhores para o Campeonato Mineiro e todos vão ficar satisfeitos com o resultado.Tenho ainda que agradecer o secretário José Benedito Damião, muito importante neste processo todo.

Mantiqueira – Além do gramado, o que mais está sendo feito no Ronaldão?

Pelezinho – Estamos construindo uma cabine para a imprensa adversária para evitar situações como em anos passados onde passavam no meio da torcida da casa. Isto não era seguro para ninguém. Esta cabine será do lado do vestiário adversário, ou seja, a imprensa vai estar ali e seu trabalho será facilitado. A parte da imprensa local está tendo um cuidado especial e estamos realizando a troca das cabines. Vamos colocar uma internet fixa no estádio e isto facilitará o trabalho. A sala do VAR – Árbitro de Vídeo – está pronta, com ar condicionado e vai atender tudo que a CBF pediu. Tudo está sendo feito no estádio da melhor forma possível. Uma obra deste tamanho no estádio é a primeira vez que acontece. As traves dos gols já foram recuperadas e instaladas, enfim, são melhorias significativas e que vão permitir a Caldense jogar aqui no fim do mês sem nenhum problema. Quem for ao jogo vai ver um gramado bem melhor, um estádio bem mais cuidado, agora é esperar que a Caldense faça um grande campeonato, nos represente bem porque estamos dando as condições para isso. Vale destacar que a administração torce para o sucesso dos nossos clubes e faz de tudo para que as condições para representar a cidade sejam as melhores possíveis.

Mantiqueira – Acabamos de perder Pelé, o Rei do Futebol. Por que este apelido referente ao “Atleta do Século”?

Pelezinho – Fui criado na roça e desde pequeno sempre trabalhei na zona rural e quando fui para a cidade fisicamente levava vantagem em relação aos outros meninos. Entrei numa escolinha de futebol e fazia diferença. Não era nenhum craque, mas consegui me destacar pela força, biótipo, velocidade e as pessoas começaram a comparar. Alguns diziam que eu era forte como o Pelé e aquilo foi pegando e graças a Deus foi um apelido que me deu muita sorte, um apelido que tenho um carinho por ele. Ser chamado pelo nome do nosso eterno Rei Pelé é uma grande honra. Embora no Brasil a tendência é do “negão” ser Pelé e a “loira” Xuxa, eu ganhei o apelido por conta do futebol mesmo. O tempo passou, não consegui ser um jogador e fui estudar, me dediquei muito e graças a Deus as coisas aconteceram, o futebol me trouxe onde estou hoje e este apelido será eterno, como nosso Rei.

Mantiqueira – Passados os eventos de início de ano, o que mais podemos esperar do esporte em 2023?

Pelezinho – Um dos destaques será a Taça dos Campeões em fevereiro, competição que reunirá os times do Campeonato Amador das primeiras e segundas divisões e também das Olimpíadas dos Trabalhadores. Alguns eventos que foram sucesso em 2022 vamos repetir, vamos trazer de volta os Jogos Escolares do município, um evento que reforça o esporte nas escolas. O esporte envolve o ser humano como um todo e dentro das escolas este envolvimento é ainda mais importante já que é ali que surgem os talentos. Nos próximos dias vamos discutir a situação do nosso futsal, queremos fazer um trabalho diferenciado nesta modalidade, resgatar a qualidade do nosso futsal. Será um ano recheado de coisas boas.

Mantiqueira – E a parte estrutural?

Pelezinho – Estamos terminando as reformas do ginásio Moleque César, no Cascatinha, será um ginásio fantástico e que vai atender muito nem toda a nossa população. Depois desta reforma terminada vamos para outros ginásios já que o plano de governo da administração tem o esporte como uma das prioridades e ele será cumprido. Nosso maior objetivo é a população e ela será atendida da melhor maneira possível.

Mantiqueira – O ginásio Moleque César, depois desta grande reforma, será o principal da cidade?

Pelezinho – A localização dele já é a principal. Um ginásio central, do município, então ele realmente terá um olhar diferenciado, mas não podemos esquecer o Arthur de Mendonça Chaves, um poliesportivo enorme, que atende um bom público e passará por algumas melhorias. O Moleque César vai se tornar um atrativo principal por vários motivos. Agrega o futsal, vôlei, basquete, mas ele não atende o handebol pela dimensão da quadra, então o Arthur seguirá como nossa principal praça de esporte especializado.