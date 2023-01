Bolsonaro é internado em hospital em Orlando, nos EUA

Flórida, EUA – Jair Bolsonaro (PL) foi internado em um hospital em Orlando se queixando de fortes dores abdominais. Segundo interlocutores de Bolsonaro, ele passou mal de madrugada, com dores abdominais, e deu entrada às 4h (horário da Flórida) no AdventHealth Celebration para fazer exames de imagem. Bolsonaro foi levado ao hospital onde passa por exames preliminares para verificar possível obstrução e aderências e também para avaliar se os motivos das dores tem alguma ligação com a facada recebida no atentado de 2018 durante sua campanha eleitoral. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o final de dezembro do ano passado, quando saiu em viagem antes de deixar o cargo oficialmente.