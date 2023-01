Os protestos são legítimos em uma democracia. Se existe democracia existem opiniões divergentes, e isto faz parte do processo.

O que vimos no último domingo em Brasília foi um bando de baderneiros que depredaram um patrimônio público. Nós somos a favor de punição para quem quebra uma lâmpada em uma praça. E para isso já existem leis, basta que os indivíduos sejam identificados e punidos conforme a lei.

O que não podemos concordar é querer transformar atos de vandalismo em um ato político e generalizar que pessoas que pensam diferente compactam com este tipo de procedimento.

E o que é pior, querer usar estes atos, que não merecem apoio nenhum, em um motivo para se tomar medidas ditatoriais. A incompetência na área de segurança não justifica atos inconstitucionais.

Este é um problema delicado que poderá ser usado de maneira arbitrária para justificar medidas arbitrárias por causa de um abando de baderneiros. Baderneiros é caso de polícia, manifestação é democracia.