O agronegócio brasileiro fechou o ano de 2022 com mais de um milhão de empresas ativas e um faturamento de R$ 2,5 trilhões. Isto mesmo, trilhões em faturamento o que dá ao país uma garantia sólida de superávit na balança comercial com exportações robustas.

O setor foi um dos principais responsáveis por manter os negócios de exportação durante o pior período enfrentado pelo país, a época mais forte da pandemia.

O setor representa hoje um esteio na economia brasileira e deverá seguir fort, mesmo tendo embates acalorados com o atual governo. Em campanha eleitoral o atual presidente não foi nem um pouco político e chegou a ofender empresários do setor.

O que se espera do atual governo é que estes embates fiquem como retórica de campanha eleitoral e que o apoio seja concreto em todos os sentidos. Bom para o país e para qualquer governo.

Nenhum líder hoje no mundo estaria disposto a confrontar um setor desta importância. O nosso agro hoje é de importância mundial já que muitas nações dependem de nossos produtos para manter a produção de alimentos.

Mas como política é uma formação de nuvem que a cada instante está de uma maneira, o negócio é esperar para ver até onde os discursos podem virar ou não realidade.