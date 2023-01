Poços de Caldas está entre as 100 cidades mais competitivas do Brasil

Poços de Caldas, MG – A terceira edição do Ranking de Competitividade dos Municípios analisa o total de 415 municípios brasileiros (7,45% do universo de municípios), representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes conforme a estimativa do IBGE para o ano de 2021.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia. Esta organização é fruto de ampla reflexão ao longo do projeto sobre quais são os temas fundamentais para se analisar a competitividade municipalmente no Brasil.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma ferramenta que visa apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão das cidades. Nele são avaliados diversos índices como: segurança, acesso à educação, saneamento, inovação, meio ambiente, capital humano, acesso e qualidade da saúde e muitos outros.

O índice em que Poços mais se destacou positivamente foi o de telecomunicações onde ocupa a 14ª posição, seguido de segurança, Poços fica no 22º lugar entre as cidades avaliadas. E na 35ª colocação no acesso à educação.

Já os principais desafios da cidade, conforme o índice, são a sustentabilidade fiscal (284º lugar), o funcionamento da máquina pública (236º lugar) e o meio ambiente (228º lugar). Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Thiago Mariano, a pesquisa reflete um cenário em que temos investido cada vez mais e teremos reflexos positivos. “Poços de Caldas atrai cada vez mais investimentos e com as ações do atual governo em todos os segmentos a cidade tem tudo para se destacar ainda mais e melhorar os índices.”