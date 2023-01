O governo do Estado está comemorando um recorde de investimento em Minas Gerais em 2022. E tem motivo para comemorar porque fez um trabalho importante na atração de novos negócios. O resultado disso tudo se refletiu politicamente o que levou o governador a ser reeleito já no primeiro turno para mais um mandato.

O balanço apresentado encerra a gestão 2019-2022 com desempenho histórico na atração de novos negócios e na geração de empregos. O Estado fechou o período com R$ 274,4 bilhões em investimentos formalizados, 83% a mais do que a meta estabelecida no início da gestão, que era de R$ 150 bilhões, o que contribuiu para geração superior a 630 mil empregos com carteira assinada de janeiro de 2019 a novembro de 2022.

Os resultados são conseqüências das ações de melhoria do ambiente de negócios promovidas pelo governo e na interlocução entre o Poder Público e setor privado para consolidar os investimentos.

Somente em 2022, foram formalizados 183 empreendimentos com volume total de investimentos de R$ 81,4 bilhões, 80% a mais do que a meta para o ano. Esse foi o segundo melhor desempenho de atração de investimentos da história de Minas, desde 1998, quando essa medição foi iniciada, atrás somente do ano passado, que registrou R$ 104,3 bilhões.

E o governo com um segundo mandato tem tudo para consolidar este fortalecimento dos negócios. E é o que se espera, porque é bom lembrar que isto foi feito num período desastroso com uma pandemia arrasadora.