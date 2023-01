Porque político faz promessas em campanha eleitoral mesmo sabendo que não vai poder cumprir? Pelo simples fato de que é campanha eleitoral e vale tudo para se eleger. Depois de eleito inventa uma desculpa ou coloca a culpa no antecessor e assim vai levando.

Nesta campanha aconteceu a mesma coisa de sempre. O presidente eleito fez promessas que não poderá cumprir, pelo menos no início de mandato. É o caso do salário mínimo, não deverá ser corrigido conforme promessa. Qualquer aumento no salário mínimo é um efeito cascata de gastos de bilhões. E não precisa ser economista para saber disso.

Cobre a partir do segundo ano de mandato dizem os petistas defensores. Este ano ainda é o orçamento do governo anterior. É verdade, mas então não promete e nem jura que vai fazer.

O pior de tudo é que tem gente que ainda defende, uns por interesses próprios e outros por razões desconhecidas. E assim caminha a nossa sociedade.