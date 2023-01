Prefeitura Municipal lança projeto Conexão Sedet

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) lança o Projeto Conexão Sedet, que visa promover um espaço para networking e discussão de temas correlatos ao ambiente empresarial, analisando o mercado global, obstáculos e dificuldades para empreender e soluções práticas a serem aplicadas no dia-a-dia dos empreendedores do município.

O tema da primeira edição do Conexão Sedet é Planejamento Estratégico e haverá uma palestrada a ser ministrada pelo doutorando em administração e atual Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento da Prefeitura de São João da Boa Vista – SP, Dirceu Fernandes Batista.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Thiago de Paula Mariano, ressaltou a importância do Conexão Sedet. “Como o próprio nome do projeto diz, nossa função como gestores públicos é realizar a conexão entre as empresas do município, propiciando um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios com troca de informações e experiências. Através da conexão de pessoas e do uso da inteligência coletiva, os negócios podem ser fomentados e melhorados, ideias novas surgem e infinitas possibilidades de parcerias acontecem”, finaliza Mariano.

O projeto Conexão Sedet será realizado uma vez por mês, sempre abordando temas distintos e englobando ambas vertentes de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, segmento de Comércio e Indústria, e setor Agropecuário.

Todos os empresários e empreendedores da cidade estão convidados a participar sem ônus algum aos participantes.

Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho pelo telefone 3697-2060.

Serviço

Conexão Sedet

1ª Edição Tema: Planejamento Estratégico

Data: quarta-feira,

25 de janeiro – 08H00

Local: Ibis Hotel

Rua Junqueiras, 520 – Centro.