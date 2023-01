Nesta quarta-feira (18/1), o início da vacinação contra a covid-19 em Minas Gerais completou dois anos. Desde que a técnica de enfermagem do Hospital Eduardo de Menezes (HEM), Maria Bom Sucesso Pereira, a Cecé, se tornou a primeira pessoa a ser imunizada no estado, mais de 50 milhões de doses foram aplicadas nos braços dos mineiros.

Não resta dúvida que a vacinação é segura e confere proteção contra os casos graves da doença. Isso significa que uma pessoa com o esquema vacinal completo, com as doses recomendadas e o reforço conforme a idade, tem menos chances de hospitalização e óbito pela covid-19. Além disso, a imunização garante a proteção da coletividade e dificulta o surgimento de variantes mais agressivas do coronavírus.

Hoje são mais de 50 milhões de doses aplicadas em Minas, o que nos deixa mais tranquilos em relação à pandemia. Temos a vida praticamente normal, como era antes da doença chegar no Brasil. Mas, não podemos esquecer que precisamos fazer muito mais. Quem tem mais de 40 anos são quatro doses, e quem tem menos de 40 anos, três doses..

AE ontem também a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou a distribuição das 70 mil doses do imunizante CoronaVac, recebidas do Ministério da Saúde na segunda-feira (16/1).

Férias e Carnaval são sinais de aglomerações de pessoas. Não podemos esquecer o que passamos. Responsabilidade sempre.