Polícia Rodoviária Federal apreende super maconha na Fernão Dias

Pouso Alegre, MG – Em 19 de janeiro de 2023, por volta das 12h45min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de veículos no km 871 da Rodovia Fernão Dias, município de Pouso Alegre/MG, quando foi abordado um ônibus de transporte interestadual fazendo linha São Paulo/SP-Belo Horizonte/MG.

Durante fiscalização no veículo, foram encontrados, na posse de um jovem de 19 anos, oito pacotes de skunk (também conhecida como super maconha, por possuir maior concentração de princípio ativo) pesando 3kg]

Na tentativa de ludibriar a fiscalização policial, o suspeito ocultou a substância dentro de compartimentos ocultos em uma mala de viagem.

O homem declarou ter pegado a droga em Cascavel/PR e que levaria até Belo Horizonte/MG.

No varejo, a grama dessa droga pode custar até 70 reais, portanto, com esta apreensão, estima-se que o crime organizado deixou de lucrar aproximadamente 210mil reais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, o qual foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre/MG para os procedimentos cabíveis.