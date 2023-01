PRF recupera motocicleta roubada

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (19), por volta das 18 horas e 10 minutos, a equipe de plantão da 09 Delegacia da PRF teve sua atenção voltada para uma caminhonete VW Saveiro, de cor branca, que transportava uma motocicleta Honda CG Titan de cor azul, mas que ostentava placa pertencente a um modelo Motovi/1200, além de uma série de outras características suspeitas.

Realizada a abordagem, verificaram-se sinais de adulteração na motocicleta, sendo esta identificada como uma Honda CG Titan KS, objeto de furto no Estado de São Paulo.

Diante do fato, o autor, menor, acompanhado por seu responsável, foi conduzido à autoridade policial, por adulteração de características de veículo automotor e receptação. O condutor da VW Saveiro, que realizava o frete remunerado da motocicleta também compareceu à Delegacia da Polícia Civil, na qualidade de testemunha.

A equipe conseguiu ainda informações sobre outro provável envolvido no crime e as encaminhou juntamente com o Boletim de Ocorrência à autoridade policial.