Homem é preso por receptação no bairro São José

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar obteve informações que na Rua Aroldo Genofre Junqueira, bairro São José, estaria funcionando um local clandestino de compra e venda de sucatas. No local foi constatado a veracidade dos fatos, sendo localizado grande quantidade de materiais de fios de cobre, tubulação de alumínio e de cobre. O proprietário do local disse comprar e vender sucatas porém não tem como comprovar a origem do material e também não possui alvará de funcionamento. O autor fora preso e conduzido para delegacia juntamente com o material apreendido.