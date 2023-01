Homem preso em Campestre acusado de estupro

Campestre, MG – Uma mulher de 50 anos relatou que um homem de 20 anos a procurou para fazer um “programa”.

Já no interior da casa do homem, este relatou que não teria dinheiro para pagar, e perguntou se não poderia pagar outro dia, no que ela recusou.

Ao tentar sair da casa, ela foi contida pelo autor, o qual mediante violência física, agarrou-a pelo pescoço e levou-a para o quarto.

O homem teria colocado um pedaço de pano na boca da vítima e segurando seus braços para trás e mantido relação sexual forçado com ela.

Após isso, a vítima conseguiu sair e gritou por socorro, sendo atendida por populares que passavam nas proximidades.

As testemunhas foram até a residência do autor, e ele as recebeu munido de um facão com o qual as ameaçou de morte.

A Polícia Militar então foi acionada, localizou e prendeu o homem em flagrante delito apreendendo, também, o facão utilizado na ameaça.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto Socorro local e, em seguida ,conduzidos e apresentados na delegacia de plantão em Poços de Caldas.