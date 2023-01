O Estado de Minas Gerais encerrou o ano de 2022 com um superávit orçamentário de R$ 2,2 bilhões e evolução positiva dos índices fiscais. Os resultados constam no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), publicados nesta segunda-feira (30/1) no Diário Oficial do Estado.

Os relatórios apresentam ainda dados que demonstram a necessidade de manutenção dos esforços para a garantia da sustentabilidade fiscal do Estado.

“Só alcançamos esse resultado porque fizemos uma gestão de verdade. Com respeito aos recursos públicos, sem mordomias, e buscando aumentar arrecadação com atração de investimentos. Não fizemos nenhum aumento de imposto, concedemos reajuste ao funcionalismo e melhoramos os serviços públicos que é a principal missão do Estado. Só com compromisso fiscal é possível termos recursos disponíveis para ações que melhorem a vida do mineiro”, destaca o governador, Romeu Zema.

Tanto o aumento expressivo dos investimentos em Saúde e Educação quanto o acerto de débitos com municípios e pendências com o funcionalismo público estão entre os avanços registrados no período.

Nos relatórios é possível verificar que o Estado passou de um déficit de R$ 11,2 bilhões em 2018 para um superávit de R$ 2,2 bilhões em 2022, o maior já verificado na série histórica.

Os números são impressionantes e dá a este governo o aval para creditar em Nos relatórios é possível verificar que o Estado passou de um déficit de R$ 11,2 bilhões em 2018 para um superávit de R$ 2,2 bilhões em 2022, o maior já verificado na série histórica. melhoras ainda mais significativas nesta nova gestão.