Vigilância Sanitária realizou apresentação sobre novo sistema simplificado de licenciamento sanitário na última sexta-feira

Poços de Caldas, MG – Na última sexta (27), a equipe da Vigilância Sanitária, da secretaria de Saúde, ministrou uma apresentação sobre o novo sistema do processo de abertura de licença sanitária de empresas de baixo e médio risco.

A partir desta terça-feira (1º), ao invés do licenciamento destas empresas ser feito pelo site da Prefeitura, será feito pelo site da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) : https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal

O Auxiliar Administrativo, Bruno Alberto Jorge Figueiredo avaliou a apresentação. “Durante o momento foi possível expor as mudanças do licenciamento sanitário que vai facilitar muito para que as empresas de pequeno e médio porte possam conseguir o licenciamento. Foi muito interessante e houve bastante interações entre os participantes.”

A apresentação foi ministrada pelo coordenador da Vigilância Sanitária Edson Avella e pelo Auxiliar Administrativo, Bruno Alberto Jorge Figueiredo e contou com a presença de 60 pessoas, entre empresários, contadores e profissionais liberais. O manual com todas as orientações está disponível no site oficial da Prefeitura.