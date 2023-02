O Valor Bruto da Produção Agropecuária de Minas Gerais atingiu um recorde de R$ 132,3 bilhões em 2022, com crescimento de 8,6% em relação ao ano anterior. O bom desempenho do café e da soja foram os responsáveis por este resultado. Minas Gerais representou 11,4% do Valor Bruto da Produção Nacional, ficando em 4º lugar entre os estados.

O indicador é calculado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária com base em dados do IBGE, Conab e Cepea/USP, e representa a estimativa da geração de renda no meio rural.

As lavouras representaram 66% do faturamento de Minas Gerais, com uma receita de R$ 87,5 bilhões e alta de 13,3% em relação a 2021. O superintendente da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Feliciano Nogueira, atribui o resultado positivo aos bons preços e aumento da produção. O café foi o principal produto, com VBP de R$ 29 bilhões e alta de 22% em relação a 2021.

A soja foi a segunda maior produção, com VBP de R$ 22 bilhões e 5,4% superior a 2021, devido à safra recorde. A cana-de-açúcar também cresceu, com VBP de R$ 12,2 bilhões (19% superior a 2021). Outros destaques foram batata-inglesa, banana, tomate, laranja, algodão, trigo, mandioca e arroz, enquanto milho, feijão, uva e amendoim apresentaram queda.

Na pecuária, o VBP aumentou 0,4% atingindo R$ 44,8 bilhões. O leite, com R$ 17,1 bilhões e alta de 10,3%, foi o segmento com maior participação.

No geral podemos dizer que a agricultura e a pecuária de Minas nunca esteve tão forte. Pode crescer mais? Sim tem espaço e condições para isso, resta saber se a política para o setor será de deixar fazer ou de interferência. Esta á dúvida.