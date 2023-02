Fundação João Pinheiro inicia trabalho de reestruturação administrativa e revisão do Plano de Cargos da Câmara

Poços de Caldas, MG – No final do ano passado, a Câmara de Poços contratou a Fundação João Pinheiro para um estudo de revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores e, também, para uma reestruturação administrativa da Casa. No mês de janeiro, aconteceu a primeira reunião entre representantes da empresa, Mesa Diretora e comissão nomeada pelo Legislativo para acompanhar todo o processo, comissão esta formada por servidores, vereadores e assessores parlamentares.

Durante o encontro, além da metodologia de trabalho, a João Pinheiro explicou como será realizada cada etapa e, também, como cada membro poderá contribuir para o sucesso do projeto. “Nossa intenção é melhorar a estrutura da Câmara, pois nossa principal Resolução sobre o assunto é de 1994. Muita coisa mudou no serviço público, a Câmara cresceu, os trabalhos mudaram, inclusive as ferramentas de trabalho hoje são outras. Assim, é preciso uma atualização completa até das atribuições dos servidores, sempre pensando na qualidade do serviço que é oferecido à população”, disse o presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil).

Nesta semana, o presidente esteve na sede da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, acompanhado do 1º secretário, vereador Kleber Silva (Novo). Eles foram recebidos por Frederico de Santana Tescarolo e Mauro César da Silveira, profissionais que têm acompanhado a comissão da Câmara. “Foi uma visita para conhecer a estrutura da empresa, obter informações sobre o trabalho e temos certeza que bons resultados virão em 2023”, concluiu Douglas Dofu.