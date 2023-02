Nós sempre defendemos a liberdade de expressão de cada cidadão, que está garantida pela Constituição. Além disso, é importante lembrar que com a liberdade vem a responsabilidade. Neste contexto, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, anunciou um projeto para regular as redes sociais. Ele afirmou que as redes sociais precisam ser responsabilizadas por abusos cometidos em suas plataformas, da mesma forma que as empresas de mídia. Também defendeu a necessidade de uma legislação internacional para combater fake news. Quando questionado sobre a possibilidade de censura, Moraes enfatizou que a regulamentação é sobre responsabilidade, e não censura.

Assim como a mídia tradicional, que tem normas éticas e assume responsabilidades sobre o que veicula, devemos buscar equilibrar a liberdade com a responsabilidade, sempre.