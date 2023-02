Desgoverno

Todo sistema político, seja ele de direita ou de esquerda, tem a maior vontade de controlar e disciplinar o cidadão. O que temos que fazer nestes casos? Tentar fugir do enquadramento e se recusar a ser manipulado pelos governos e seus sócios na tarefa de nos enquadrar.

Veja por exemplo a narrativa que acompanhamos durante todo o mês de janeiro de que “terroristas” em atos “antidemocráticos” tentaram dar “golpe”. Que terroristas? Bando de inconformados com a eleição vestidos de verde amarelo cantando hino nacional e não sabendo o que fazer e nem a quem recorrer? Vândalos quebrando janelas é tentativa de golpe? Ou é um fracasso incomum do sistema de segurança dos três poderes ou a teoria da conspiração de que isto foi deixado de propósito faz sentido.

O que é pior em tudo isso é que tem os sócios do poder que entram nesta narrativa que abusa da nossa Inteligência.

O jornalista J.R. Guzzo, hoje integrante do Conselho Editorial da Revista Oeste, definiu muito bem a situação atual em poucas palavras. “Desde o segundo turno das eleições o Brasil não tem governo, o anterior sumiu e o atual não assumiu”.