As pequenas empresas mineiras encerraram 2022 com uma proporção de empregos quase dez vezes maior que a das médias e grandes empresas (MGE). Segundo levantamento do Sebrae Minas, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas (MPMEs) tiveram um saldo de 157.134 empregos, enquanto as médias e grandes empresas ( MGE) fechou todo o ano passado com 16.321 vagas.

Na comparação com os 12 meses anteriores, o saldo de empregos apresentou desaceleração. Em 2021, a diferença entre contratações e desligamentos nas MPMEs do estado havia gerado saldo positivo de 227.132 empregos, 31% a mais que em 2022.

Os números mostram que as micro e pequenas empresas geraram 91% dos empregos em todo o estado e reforçam sua importância para a economia do país.

Total supera em quase dez vezes o saldo de emprego das médias e grandes empresas, O apoio aos pequenos deveria se na mesma proporção.