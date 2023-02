Boletim da UFU revela violência contra crianças ou adolescentes

Um boletim produzido pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (foto) revelou que 57% das vítimas de violência atendidas pela unidade são crianças ou adolescentes. Os casos envolvendo estes pacientes são mais da metade das 600 notificações desta natureza registradas pelo HC-UFU em 2022. De acordo com o levantamento, somente no ano passado, foram 343 atendimentos a pacientes infantis vítimas de violência. Completam a lista mulheres (172); idosos (19) e homens (69). O índice fica atrás apenas dos registros de síndrome respiratória aguda e coronavírus negativo (970), pacientes positivos de covid-19 (497) e acidentes de trabalho (416). (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

31º Anunciai no carnaval em Ipatinga

A mais tradicional programação de Carnaval de Ipatinga está de volta esse ano com a 31ª edição do Anunciai, o Carnaval com Jesus. O evento será nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, no estacionamento do salão de entrada do estádio Ipatingão, com uma programação gratuita e renovada com muita música e animação, oração, pregações, teatro, missas e shows todos os dias. O evento terá como tema geral “Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu” (Diário do Aço – Ipatinga)

Energia solar chega a 2 GW

Minas é o primeiro estado no Brasil a atingir a marca de 2 GW em geração centralizada de energia solar fotovoltaica, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. A geração centralizada inclui usinas elétricas de grande porte, com extensa capacidade geradora. Atualmente, a produção mineira representa 26,8% de toda produção nacional, ou seja, Minas é responsável por um quarto de toda produção brasileira em geração centralizada. O estado possui 67 empreendimentos em operação e 750 em construção ou com a construção não iniciada. (Folha de Sabará – Sabará)

Sala de Teófilo Otoni premiada

A Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, representada pelo coordenador e agente de Desenvolvimento Econômico, Erlon Gomes, participou do 3º Encontro da Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae, em Belo Horizonte. A Sala Mineira do Empreendedor de Teófilo Otoni foi premiada com o Selo Prata Sebrae de Referência em Atendimento. Esse selo é concedido às SMEs que se destacam na qualidade dos atendimentos e serviços. A avaliação é feita com base em sete critérios, entre os quais Qualidade do Atendimento e Gestão, Ambiente de Negócios e Oferta de Soluções. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Projeto quer detalhes da tarifa do coletivo

Projeto do vereador Tulio Micheli, aprovado pela Câmara, diz respeito à divulgação do valor da tarifa do sistema de transporte coletivo urbano em Uberaba. A prefeitura ficará obrigada a divulgar, em sua página na internet, o valor das tarifas, bem como os detalhes dos seus custos com recursos humanos, combustíveis, mecânica, manutenções e equipes administrativas. Já a concessionária deverá afixar essas mesmas informações nos ônibus que circulam pelo município. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Vereadores de Itabira aumentam salários

Na primeira reunião ordinária de 2023 os vereadores levaram uma matéria “surpresa” ao plenário da Câmara Municipal de Itabira. Sem ter sido deliberado na reunião de comissões, realizada na última segunda-feira (6), o projeto de resolução 4/2023 prevê o aumento salarial dos parlamentares, que pode chegar a R$ 17.387,32. Porém, o reajuste só começará a ser pago em 2025, na próxima legislatura, e sofrerá aumentos progressivos até 2027. Atualmente, o subsídio dos vereadores é fixado em R$ 6.986,23. Esse valor foi determinado pela resolução 2.923, de 3 de outubro de 2012. (De Fato Online – Itabira)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br