Partage Shopping Poços de Caldas anuncia nova rede de cinema

Poços de Caldas, MG – A Cineflix, considerada uma das maiores e melhores redes de cinema do Brasil, assumirá o complexo cinematográfico do Partage Shopping Poços de Caldas. Esta será a primeira unidade do grupo em Minas Gerais. As reformas já começaram e a data de inauguração será divulgada em breve.

“Junto à estratégia de modernização interna e externa do empreendimento, com investimentos superiores a R$ 22 milhões, apresentada em novembro do ano passado, temos agora a grata satisfação de anunciar a chegada da Cineflix”, comemora o superintendente Dennison Coelho. “A novidade representa mais conforto, qualidade e tecnologia para o público do primeiro e principal centro de compras, gastronomia e entretenimento do Sul de Minas e Leste Paulista, já que buscamos proporcionar a melhor experiência em cinema.”

Fundada em 2011, na cidade de Maringá (PR), a Cineflix se destaca ao utilizar telas gigantes e equipamentos de última geração. A unidade de Poços de Caldas também contará com sala vip, poltronas reclináveis, tecnologia 3D e Dolby Digital – um sistema que cria a sensação imersiva e tridimensional, emitindo sons fiéis à realidade, além do 1Line!, formato que concentra todo o atendimento em único local, sem a necessidade de pegar duas filas para a compra de ingresso e pipoca, por exemplo.

A Cineflix está presente em 19 cidades de 7 estados brasileiros, além do Distrito Federal, operando mais de 90 salas em municípios como São Paulo (SP), Londrina (PR) e Porto Alegre (RS). Atualmente a rede comanda os cinemas do Partage Shopping Rio Grande (RS), do Shopping 3 Américas (em Cuiabá, no Mato Grosso) e do Partage Norte Shopping Natal (RN), empreendimentos que compõem o grupo proprietário do Partage Shopping Poços de Caldas.