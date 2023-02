Um editorial publicado no jornal O Estado de S. Paulo nesta quarta-feira, 8, criticou os ataques do presidente Lula à independência do Banco Central (BC). Segundo o texto, o petista elegeu o BC como um “inimigo de seu governo”. O artigo discordou ainda do teor das falas do chefe do Executivo em discursos.

“O BC reiterou o compromisso de cumprir as metas de inflação e destacou o efeito das incertezas fiscais sobre as premissas com as quais trabalha para tomar suas decisões”, observou o Estadão, ao elogiar a postura da autoridade monetária.

O Estadão lembrou que o BC deu ao governo Lula o benefício da dúvida quanto à política de gastos do Poder Executivo, que pode trazer prejuízos. “O BC disse que a execução do pacote fiscal do governo ‘atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta da inflação’”, escreveu o jornal.

Conforme o jornal, porém, Lula não tem aproveitado os acenos que lhe são feitos. “Até agora, tudo que o presidente fez foi jogar contra si mesmo e contra o país”, afirmou o Estadão.

Vale lembrar que o jornal foi aliado de primeira hora da candidatura Lula. Mas no primeiro mês já ganhando editorial contrário quer dizer que tem divórcio a vista.