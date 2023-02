Polícia prende homem e apreende arma de fogo após discussão em porta de escola em Campestre

Campestre, MG – A PM foi acionada para atender a uma discussão que estava acontecendo em frente a uma escola e em contato com as partes, um homem de 42 anos e uma mulher de 39 anos, foi verificado que as partes eram ex-companheiros e que acusavam-se mutuamente de ameaça e agressão.

A mulher relatou que o fato era corriqueiro e que ela possuía uma medida protetiva contra o homem, que não poderia se aproximar a menos de 100 metros dela.

Ela relatou também que ele possuía arma de fogo em casa e que já havia sido ameaçada com ela, anteriormente.

Diante das informações a PM diligenciou até a casa do homem e localizou 01 espingarda Calibre .22 e um simulacro de pistola de cor preta.

O homem foi preso, a armas e o simulacro foram apreendidos.