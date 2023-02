Caldense quer manter tabu de 18 anos em casa contra o Villa para conquistar 1ª vitória

Poços de Caldas, MG – A Caldense vai enfrentar o Villa Nova neste sábado (11) às 16h no Ronaldão pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2023. A Veterana quer manter o retrospecto positivo em casa contra o Leão do Bonfim para conquistar sua primeira vitória no estadual. Pois exatamente nesta quinta-feira, completa-se 18 anos da última derrota para o Villa em Poços.

As equipes se enfrentaram no dia 09/02/2005 pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A Veterana vinha de um empate e uma derrota na competição e foi superada por 2 a 1 pelos visitantes. O resultado culminou na saída do técnico José Ângelo. Depois Gilson Kleina foi contratado e deu uma nova cara ao time, que se reabilitou e conquistou resultados importantes, como empate diante do Cruzeiro no Mineirão e vitória contra o Atlético em casa.

Desde então a Caldense nunca mais perdeu para o Villa Nova no Ronaldão. Foram 9 jogos, sendo 7V, 2E, 18GP, 5GC. Atualmente o time vive uma situação similar com aquele início de campeonato em 2005. A Veterana trocou de técnico, Thiago Oliveira assumiu e vai estrear no sábado em busca de fazer o Verdão dar a volta por cima no estadual.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis na sede do clube neste sábado das 9h às 12h. Na bilheteria do estádio sábado a partir das 14h. O preço é de 40 reais inteira e 20 reais meia entrada (pagamento somente em dinheiro, somente a arquibancada coberta será utilizada). Estudantes com carteirinha, pessoas acima de 60 anos e deficientes com acompanhante pagam meia. Crianças até 12 anos gratuito. Sócio-torcedor entrada livre. Abertura dos portões às 15h.

Campanha

A Caldense vem dos seguintes resultados: Atlético-MG (1-2), Democrata-GV (2-2), Tombense (0-3), Ipatinga (0-1). Já o Villa realizou três jogos: América (1-2), Democrata-SL (1-0), Democrata-GV (1-1). A Veterana está em segundo lugar no Grupo B com 1 ponto. Já Villa ocupa a quarta colocação do Grupo A com 4 pontos.

Artilheiros e

assistências

A Veterana marcou três gols na competição: Patrick Marcelino, Mayco Félix, Baianinho. Com assistências de Fabrício Costa e Mayco Félix.

Retornos, pendurados

e suspensos

A Caldense não tem atletas suspensos para o duelo. O lateral-direito João Vitor está pendurado com dois amarelos. Os seguintes jogadores levaram um cartão amarelo: Mayco Félix, Erivelton, Patrick Marcelino, Luisinho, Suéliton, Baianinho, Alyson Neves, Fabrício Costa.

Arbitragem

Juiz: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes:

Marcus Vinícius Gomes e Jeferson Cristiano

Monteiro

Quarto árbitro:

Luis Carlos Brum

Analista:

Rogério Pereira da Costa

VAR: Emerson de

Almeida Ferreira, Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (AVAR1), Renato Cardoso da

Conceição (Observador)

Retrospecto

09/02/2005: Caldense 1-2 Villa Nova

12/03/2006: Caldense 2-1 Villa Nova

04/10/2006: Caldense 3-1 Villa Nova

12/11/2006: Caldense 2-0 Villa Nova

07/03/2010: Caldense 4-0 Villa Nova

08/04/2012: Caldense 2-2 Villa Nova

22/02/2014: Caldense 1-1 Villa Nova

04/02/2017: Caldense 1-0 Villa Nova

02/02/2020: Caldense 2-0 Villa Nova

10/10/2020: Caldense 1-0 Villa Nova

Renan Muniz / Caldense