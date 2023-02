O Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval. Então é isto, ainda não começou. Isto explica muita coisa neste começo de ano e de governo novo, ou seria velho? Bom, pelo menos velho conhecido é.

O país de 2023 não deveria ter outra perspectiva? Não deveria ter um plano traçado para o desenvolvimento? Parece que o plano é salve quem puder ou aquele amigo do “Rei”.

Dizem que todo começo de angu é caroço. Então temos que esperar para ver como será o resultado final desta história. O que preocupa é esta sensação de uma construção diária de um futuro sem esperança. Já devíamos estar acostumados com isso? Sem futuro, sem esperança? Deve ser uma tendência eterna no brasileiro.

Mas uma coisa é certa, mesmo que se queira impor a retórica de sempre para a sociedade, mais cedo ou mais tarde, os dirigentes vão ter que cair na real e obrigados a oferecer resultados porque não existe a alternativa do deixa como está para ver como fica.