Caldense anuncia que não vai disputar Série D do Brasileiro este ano

Poços de Caldas, MG- Em nota oficial a Associação Atlética Caldense anunciou que não vai disputar a Série D este ano. O clube alega dificuldades financeiras para tomar a decisão.

Confira a nota do clube:

A Caldense entra nas competições sempre com o intuito de conseguir os melhores resultados e objetivos possíveis. A cada ano os investimentos necessários para se manter uma equipe profissional vem aumentando e equilibrar a parte econômica tem sido um grande desafio. A Caldense gostaria de montar uma equipe a altura de sua tradição quase centenária de conquistas e glórias para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D 2023, para brigar pelo tão sonhado acesso à Série C. Entretanto, os recursos disponíveis no momento não são suficientes para tal. Não queremos entrar na disputa somente para cumprir tabela e correr o risco de fazer uma campanha abaixo do que todos os nossos torcedores e associados esperam e merecem. Além disso, a diretoria executiva tem o compromisso e a responsabilidade fiscal com as contas da instituição. Assim, a Caldense optou por não disputar a Série D 2023. Contamos com a compreensão de todos.

Atenciosamente,

Diretoria da Caldense.