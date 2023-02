Santa Casa de Paraíso recebe centro de queimados

A Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso inaugurou na segunda, 13, o Centro de Tratamento de Queimados que passa a ser referência para toda a macrorregião Sul – Sudoeste, a maior do Estado de Minas. É o terceiro hospital neste segmento em Minas. “Significa que vamos expandir atendimento para mais de 150 municípios, certamente atendendo ao Centro Oeste, Triângulo Mineiro, este hospital vai virar uma grande referência”, disse o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, presente ao evento. (Jornal do Sudoeste – S. S. do Paraíso)

Tiradentes avalia crianças de creches

A Prefeitura de Tiradentes, em parceria com o Instituto Tragaluz (Casa Nutri), promoveu uma avaliação do crescimento e desenvolvimento das crianças que estão matriculadas nas Creches do município. A avaliação gratuita foi realizada por uma equipe de saúde especializada e multiprofissional, formada por médicos especialistas (pediatras, por exemplo), terapeutas ocupacionais, nutricionistas e fonoaudiólogos. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Surto de dengue em Dom Modesto

Ao longo das últimas semanas, a Vigilância Epidemiológica realizou a coleta de várias amostras de material biológico de pacientes com a suspeita de Dengue no distrito de Dom Modesto, em Caratinga, para análise laboratorial junto a Fundação Ezequiel Dias. De acordo com o executivo, está sendo realizado tratamento focal para identificar e eliminar os criadores do Aedes Aegypti. Também foi realizado bloqueio de transmissão com objetivo de eliminar o mosquito em sua fase adulta e através da pesquisa Vetorial Especial que tem como objetivo, eliminar o mosquito na fase de larvas, além da utilização do “fumacê”. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Ouro Branco moderniza iluminação pública

A prefeitura de Ouro Branco está investindo no projeto de Modernização da Iluminação Pública. O projeto é feito por meio da Secretaria de Planejamento e Obras. Em 2022, todos os pontos de menor potência dos bairros Luzia Augusta e Nova Serrana foram substituídos pelo moderno sistema de Led. O ano de 2023 está apenas começando e milhares de famílias já foram beneficiadas na segunda etapa do projeto, um investimento de R$561.553,98. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Formiga em “situação de emergência”

Foi publicado o Decreto 9.861 que declara “Situação de Emergência” em Formiga em virtude do desastre classificado e codificado como “Chuvas Intensas”. A Declaração de Situação de Emergência tem por objetivo otimizar ações preventivas para garantir o bem-estar da população, considerando que incidiu sobre o município uma precipitação pluviométrica de 24 mm em apenas uma hora, tendo continuado com menor intensidade ao longo de todo o dia, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. (Últimas Notícias – Formiga)

Trem da Vale volta a circular

O Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas retomou a circulação em todo o trajeto, nos dois sentidos inclusive no trecho entre Itabira e Nova Era (MG). As viagens estavam ocorrendo em trajeto parcial – entre os municípios de Timóteo (MG) e Cariacica (ES) – para tratar os efeitos das fortes chuvas e garantir a segurança dos passageiros e empregados. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Cachoeira do Campo reforma ginásio

A Prefeitura de Ouro Preto, por meio das secretarias de Esporte e Obras, reinaugurou o Ginásio Poliesportivo Municipal da Vila do Cruzeiro, em Cachoeira do Campo. A quadra foi inaugurada em 2011, durante um dos mandatos do atual prefeito do município, Angelo Oswaldo e após 12 anos, passou por uma reforma, que recebeu um investimento de cerca de R$190 mil. Com o ginásio lotado de pessoas da comunidade, o prefeito destacou a importância que o local tem para a qualidade de vida dos cachoeirenses. (O Liberal – Ouro Preto)

Secretaria tem mudança em Araguari

A Prefeitura de Araguari publicou a Lei nº 6.688, de 6 de fevereiro de 2023, que transforma a Secretaria Municipal da Juventude e Políticas sobre Drogas, em Secretaria Municipal da Juventude, Combate à Fome e a Dependência Química, transforma e cria cargos públicos, cria o Fundo Municipal para a Segurança Alimentar e Nutricional – Fumsean, e dá outras providências. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br