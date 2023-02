Frevo na Fobica anima Praça Pedro Sanches durante todo o Carnaval

Poços de Caldas, MG – De sábado a terça-feira de Carnaval (dias 18, 19, 20 e 21/02), a banda Frevo na Fobica agita o Carnaval poços-caldense, a partir das 17h, na Praça Pedro Sanches. O grupo, que tem como influência a guitarra baiana, é uma das principais atrações da folia poços-caldense.

Nas apresentações, o público vai poder curtir o repertório influenciado por nomes como Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar, A Cor do Som, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Alceu Valença, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Novos Baianos. O grupo surgiu em 2008, com músicos remanescentes do grupo Trio do Banho/ Banho de Som, que atuou nos carnavais nas décadas de 1980 e 1990.

O frevo se mistura a marchinhas, sambas e canções infantis que alegram o coração de todos os brincantes durante o Carnaval, tudo isso permeado pela animação da banda formada por músicos que também são foliões: Alexandre de Almeida (guitarra baiana), Rodrigo de Almeida (teclado e programações), Raphael du Valle (baixo), Mauro Inguaggiato (bateria e percussões), tendo como vocalista Newton Prado Júnior.

Fobica – FOrd BIgode no Carnaval

A Banda Frevo na Fobica é especializada em sons carnavalescos, leva esse nome em homenagem aos criadores do Trio Elétrico, Antônio Adolfo Nascimento – o Dodô – e Osmar Alvares Macêdo que, em 1950, saíram pelas ruas de Salvador a bordo de um Ford 1929 tocando frevos e animando os foliões, daí o nome FOBICA, que seria FOrd BIgode no CArnaval.

Toda a história da banda Frevo na Fobica começa no final da década de 1970, quando o músico Laurentino Teixeira Filho (Lorinho) e o jornalista Cassinho da Rocha vão a Salvador e trazem as plantas de estrutura de um caminhão de Trio Elétrico, montando um em Poços de Caldas, animando as ruas da cidade.

Nessa época, Marcelo Inguaggiato e Alexandre de Almeida eram alunos de Lorinho e foram contagiados pelo som do Trio Elétrico montado pelo professor. Logo mais à frente, em 1985, Lorinho convida Marcelo e seu irmão Mauro Inguaggiato para participarem da banda que estaria em cima do Trio Elétrico naquele ano, tocando também no ano seguinte, inclusive em um show onde acompanharam o próprio criador do Trio Elétrico Osmar Macêdo.

Em 1986, Lorinho presenteia Alexandre de Almeida com sua Guitarra Baiana, instrumento do tamanho de um cavaquinho com afinação de Bandolim, que caracteriza o som do Trio Elétrico e, assim, estava plantada a semente que daria origem ao Frevo na Fobica.

Em 1987, Marcelo e Mauro convidam Alexandre para montarem uma banda de carnaval no estilo do Trio Elétrico, porem tocando em um caminhão parado por não terem estrutura para montarem um caminhão de Trio Elétrico e, como já tinham a banda Banho de Som, o nome escolhido foi Trio do Banho, que tinha em sua formação além dos três, os músicos Edson Viti (Baixo), Mauro Inguaggiato (Percussão) e Newton Prado Junior (Vocal).

Com essa formação e participações de outros profissionais ao longo dos anos, bem como alguns poucos hiatos onde tocaram em outras cidades, os músicos passaram a animar os carnavais de Poços de Caldas.

.Confira a programação completa do Carnaval 2023 em Poços de Caldas: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/definida-a-programacao-de-carnaval-2023-em-pocos-de-caldas/.