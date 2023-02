Uma notícia importante passou despercebida por muitas pessoas e até mesmo na imprensa. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgados no início da noite de domingo, mostraram que pela primeira vez, em 24 horas, o Brasil não registrou mortes causadas pela covid-19.

Segundo o Conass, no período de 24 horas foram registrados 298 novos casos de covid-19. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e 9.126 novos casos diários da doença.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registrados 36.932.830 casos da doença, com 697.674 óbitos.

Mesmo com estes números otimistas a doença continua fazendo vítimas. Com a proximidade do Carnaval ela pode ter um crescimento porque o contato entre as pessoas é maior nestas festas populares.

É uma boa notícia que merece ser comemorada.