O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), descartou a possibilidade de mudança na autonomia do Banco Central (BC). Ele abordou o assunto em evento em São Paulo depois de rumores que o governo estaria pensando em mudar esta posição independente do Banco.

O parlamentar classificou a independência da autoridade monetária como um “avanço” que deve ser preservado.

“Não vejo nenhuma possibilidade de mudança em relação à independência do BC”, disse Lira.

Para o presidente da Câmara, a autonomia banco “foi um avanço, uma conquista dos últimos anos”. “O Brasil caminha na direção do que o mundo pensa”, afirmou.

O que se espera é que este assunto seja página virada dentro do governo. Ao criticar a independência do Banco Central o mercado reagiu de forma negativa a posição do governo. O presidente da Câmara foi firme, resta saber se isto será suficiente para acalmar os ânimos.