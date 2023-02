Motociclista morre em acidente na MG 179, km 40

Poços Fundo, MG – Na noite desta sexta-feira (17), um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal. O sinistrou ocorreu na MG 179, km 40, no município de Poço Fundo, MG. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e rapidamente se deslocou para o local, onde encontrou uma van e uma motocicleta envolvidas no acidente.

De acordo com o relato do condutor do caminhão PEUGEOT/ EXPERT CARGO, identificado como E.M.R, de 45 anos, ele estava trafegando pela via no sentido crescente quando se deparou repentinamente com uma motocicleta no sentido oposto, com os faróis apagados. Em seguida, ele sentiu um forte impacto em seu veículo, que o levou a parar imediatamente.

Infelizmente, o condutor da motocicleta, um homem ainda não identificado, veio a óbito no local do acidente. A perícia foi acionada e tem previsão de chegada em quatro horas.

A Polícia Militar Rodoviária está empenhada em investigar as circunstâncias do sinistro de trânsito e determinar as responsabilidades pelo ocorrido. É fundamental que todos os condutores mantenham a atenção ao dirigir e cumpram rigorosamente as leis de trânsito, a fim de evitar acidentes tão trágicos como este.