Feliz Ano Novo! Mesmo que já tenhamos passado alguns dias o início do ano, para muitos, o verdadeiro início do ano começa agora, depois do Carnaval. Então mãos à obra.Na verdade o tempo não para e as obrigações também não. E o que esperamos deste ano, agora para valer, é que as coisas aconteçam e que o país passe a respirar novos ares. Isto mesmo, estamos vindo de uma pandemia arrasadora que mudou todos os cenários possíveis e, hoje, o que precisamos é de esperança de que as coisas vão evoluir.

Uma esperança é saber como fica a economia depois da pandemia? Há desafios que o país precisa enfrentar para manter essa trajetória de crescimento, como a alta taxa de desemprego, o aumento da inflação e a dívida pública elevada. Além disso, o Brasil também enfrenta incertezas em relação às reformas estruturais necessárias para melhorar a competitividade e a produtividade da economia.

Dessa forma, é importante que o país continue a implementar políticas econômicas consistentes e sustentáveis, atraindo investimentos e promovendo a estabilidade política e social, para que a economia possa se recuperar e se fortalecer a longo prazo. Que venha 2023.