O cancelamento nas redes sociais é um fenômeno cada vez mais comum e que tem gerado muita discussão. O termo se refere ao ato de “cancelar” ou boicotar uma pessoa ou empresa por conta de alguma atitude considerada ofensiva ou inadequada. Esse boicote pode se manifestar de diversas formas, como deixar de seguir uma pessoa, fazer críticas públicas, pedir o boicote a empresas ou mesmo gerar uma grande repercussão negativa em torno de um assunto.

Esse tipo de comportamento tem se intensificado com o aumento do uso das redes sociais, que se tornaram um meio de disseminação de opiniões e ideias. Com isso, as pessoas têm mais facilidade para expor suas opiniões e mobilizar outras pessoas em torno de determinados assuntos.

Nas isto tem se tornado verdadeiros tribunais e ter consequências muito sérias para as pessoas ou empresas envolvidas, especialmente no que diz respeito à imagem e reputação. Muitas vezes, as críticas e acusações são infundadas ou exageradas, mas ainda assim podem causar prejuízos incalculáveis. Recorrer e tentar reparar danos no momento parece um processo complicado e custoso.