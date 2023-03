Segundo informações divulgadas pelo portal G1 nesta quarta-feira, 1º, o número de assassinatos registrados em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro, foi o menor desde o início da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2007. Foram contabilizadas 40,8 mil mortes violentas no ano passado, o que representa uma média de 110 casos por dia em todo o país. Esses dados, coletados pelo G1 em parceria com o FBSP e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP), incluem tanto homicídios quanto latrocínios.

Vale destacar que, desde 2007, o índice de mortalidade por homicídio e latrocínio no Brasil só vinha aumentando, tendo atingido seu ápice em 2017, com mais de 59 mil casos registrados. A partir de 2018, entretanto, começou a haver uma queda nesses números, que se mantiveram abaixo de 45 mil casos por ano. Apesar de ter havido um aumento em 2020, nos dois anos seguintes foram registrados os menores números da série histórica. No total, entre 2017 e 2022, ocorreram 18 mil mortes a menos, o que representa uma redução de 31% no índice de mortalidade violenta no país.

A liberação de armas tem a ver com estes números? Esta é a questão, o governo atual alega que armar a população gera mais violência. Será preciso aguardar novos números.