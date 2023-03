De acordo com o Sistema de Contas divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira, 2, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando R$ 9,9 trilhões.

Um dos destaques do relatório é o crescimento do PIB per capita, que alcançou R$ 46.155 em 2022, representando um avanço real de 2,2% em relação ao ano anterior. Esse dado mostra que, apesar da crise econômica, houve um aumento no poder de compra da população brasileira.

O crescimento do PIB em 2022 foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços e indústria, que juntos representam cerca de 90% do indicador.

Por outro lado, o setor agropecuário recuou 1,7% em 2022. As atividades de transportes e outros serviços foram as que mais cresceram em 2021, após as quedas de 2020. Isso demonstra uma retomada da demanda pelos serviços após a pandemia de covid-19, especialmente em setores ligados ao turismo, como serviços de alimentação, alojamento e aluguel de carros.

Em resumo, os dados divulgados pelo IBGE mostram que a economia brasileira apresentou um crescimento em 2022, impulsionado principalmente pelos setores de serviços e indústria. O PIB encerrou o ano com um saldo positivo, o que é um bom indicativo para a economia do país. E um desafio para o novo governo que precisa apresentar bons resultados.