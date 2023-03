No dia 8 de março se comemora o Dia da Mulher. E um dos problemas que precisa ser debatido é a violência que ela tem enfrentado. A violência contra as mulheres no Brasil continua a crescer, de acordo com a quarta edição da pesquisa Visível e Invisível: a Vitimização de Mulheres no Brasil, realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento aponta que cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de violência em 2022, o que equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas lotado todos os dias.

Além disso, as mulheres que foram vítimas de violência relataram ter sofrido em média quatro agressões ao longo do ano, sendo que entre as divorciadas a média foi de nove vezes. A pesquisa trouxe dados inéditos sobre diferentes formas de violência física, sexual e psicológica sofridas pelas brasileiras no ano passado.

Comparado com as edições anteriores, todas as formas de violência contra a mulher tiveram um crescimento acentuado no ano passado. Segundo o levantamento, 28,9% das brasileiras monitoradas algum tipo de violência de gênero em 2022, o que representa a maior prevalência já verificada na série histórica, 4,5 pontos percentuais acima do resultado da pesquisa anterior.

Neste dia da mulher a reflexão sobre este grave problema deveria ser marcar a data.