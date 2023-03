Pesquisa de produtos da cesta básica fevereiro 2023

Poços de Caldas, MG – De acordo com dados recentes divulgados pelo Procon/Poços, os preços que compõem a cesta básica apresentaram uma alta de 1,24% em relação à pesquisa realizada no final de janeiro de 2023. Isso significa que os itens essenciais para a alimentação básica das famílias poços-caldenses ficaram um pouco mais caros nos últimos dias.

Além disso, o acumulado do ano para os produtos da cesta básica também registrou um aumento de 2,54%, o que pode impactar significativamente o orçamento das famílias de baixa renda.

No entanto, há uma notícia positiva para os consumidores que compram carne. De acordo com a mesma pesquisa, os preços desse item apresentaram uma queda de 3,73% em relação ao final de janeiro. E no acumulado do ano, a redução nos preços das carnes chega a 5,40%.

Essa queda nos preços das carnes pode ser resultado de uma série de fatores, como a menor demanda por carne bovina e suína, que pode estar relacionada à diminuição do poder de compra dos consumidores.

Apesar dessa queda nos preços das carnes, a alta nos preços da cesta básica como um todo pode ser preocupante para muitas famílias. É importante ficar atento aos preços dos alimentos e buscar alternativas mais em conta na hora de fazer as compras do mês.