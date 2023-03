Durante o Ciclo de Debates Sempre Vivas – Saúde para Todas, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e entidades parceiras, foram discutidos diversos temas relacionados à saúde das mulheres brasileiras. Entre os assuntos abordados, destacaram-se os números preocupantes relacionados à gravidez na adolescência e à violência obstétrica.

Um dos dados mais chocantes apresentados foi o de que, em 2020, o Brasil teve 18 mil mães com idades entre 10 e 14 anos. Essa estatística é alarmante, pois sugere que essas meninas foram vítimas de violência sexual.

Durante as palestras, Maria Nogueira, pesquisadora da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e doutora em Ciências da Saúde pelo Centro de Pesquisa René Rachou/Fiocruz-MG, destacou a importância de políticas de educação sexual nas escolas e de planejamento reprodutivo para evitar a gravidez na adolescência.

Esse problema afeta muitas mulheres no Brasil e pode ter graves consequências para a saúde física e mental das pacientes. Portanto, é fundamental que sejam implementadas políticas públicas para garantir um atendimento respeitoso e humanizado às gestantes e parturientes.

Em resumo, o debate trouxe à tona questões importantes relacionadas à saúde das mulheres brasileiras. É preciso continuar discutindo esses temas e buscando soluções para os problemas enfrentados pelas mulheres em relação à saúde sexual e reprodutiva, bem como em relação à violência obstétrica.