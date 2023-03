Não podemos de deixa de falar sobre um assunto tão sério na semana em que se comemora do Dia Internacional da Mulher, a violência familiar. É preciso falar sobre o feminicídio em todos os espaços, desde as crianças muito pequenas. É importante ensinar o respeito, pois não é possível mudar essa realidade da noite para o dia. É necessário construir uma nova cultura de respeito.

Na maioria dos casos, o feminicídio não é a primeira ação violenta em um relacionamento. Geralmente, é o resultado de um conjunto de ações opressoras e violentas. Portanto, é preciso fortalecer a rede de informações e de acolhimento a mulheres em situação de violência.

Este é um problema grave em todo o mundo e é preciso combatê-lo. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas de agressões e violências todos os dias. A construção de uma cultura de respeito é fundamental para mudar essa realidade.

Para isso, é preciso ensinar desde cedo o respeito às mulheres, a importância do consentimento e da igualdade de gênero. Ou seja é preciso educação.

É importante lembrar que o feminicídio não é um problema exclusivo de uma classe social, raça ou região. Ele afeta todas as mulheres, independentemente de sua origem ou condição social. Portanto, é responsabilidade de todos combater a violência contra a mulher e construir uma sociedade mais justa e igualitária.