Gijo é campeão da Copa Soul Internacional MTB

Poços de Caldas, MG – Luiz Lotti Neto, o Gijo, mostrou seu talento e habilidade no circuito da Copa Soul Internacional MTB, realizada na cidade de Lavras, em Minas Gerais, e sagrou-se campeão em sua categoria. O circuito é conhecido por exigir muita força e técnica dos atletas, e Gijo mostrou estar preparado para enfrentar todos os desafios.

Emocionado com o resultado, o atleta agradeceu aos seus patrocinadores, Incorpe Instituto do Coração @donbarbosa, Hotel Nacional Inn @hotelnacionalinnpocos e Hard Rock Bike, pelo apoio e incentivo durante todo o percurso. Além disso, Gijo agradeceu a torcida de todos que estiveram presentes, apoiando e vibrando por ele durante a competição.

O campeonato foi uma grande oportunidade para Gijo mostrar seu talento e habilidade em um circuito de alto nível, com a presença de grandes atletas do mountain bike. A conquista do título de campeão master é uma prova de sua dedicação e esforço para alcançar seus objetivos e superar seus limites.

Gijo é um atleta experiente e já participou de diversas competições de mountain bike em todo o país. Com esse novo título, ele reforça seu comprometimento e paixão pelo esporte, mostrando que está sempre em busca de novos desafios e conquistas. Sua vitória é um exemplo de determinação e superação para todos que acompanham o mundo do mountain bike.